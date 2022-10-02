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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة شاب متهم بالتعدي على خطيبته بحلوان .. اليوم

مطرقة
مطرقة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المتهم بالتعدي على خطيبته داخل منزله بمنطقة حلوان، مستغلًا زيارتها له في منزله وتواجدهما بمفردهما، تحت تأثير أقراص مُخدرة وضعها لها في كوب من العصير.

البداية بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا باكتشاف عامل حمل ابنته، 18 سنة، وأخبرته بتعرضها للاغتصاب على يد خطيبها "ع. خ"، 25 سنة، الذي استغل زيارتها له في منزله، ووضع لها أقراصًا مخدرة في كوب العصير، وارتكب فعلته خلال كونها تحت تأثير المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن الشاب استدرج خطيبته لمنزله بحجة الاطمئنان على والدته "ماما تعبانه تعالي شوفيها"، وعقب وصولها منزله وضع لها أقراصًا مخدرة داخل كوب عصير، وقدمه لها حتى فقدت وعيها، ثم اغتصبها وأفقدها عذريتها، وعقب استعادة وعيها هددها إن كشفت عن ما حدث وطلب منها ألا تخبر أسرتها بما حدث، وأخفت الفتاة حملها لنحو 7 أشهر حتى اكتشف والدها حملها، وأقرت بأن خطيبها وراء حملها.

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