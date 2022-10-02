شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد عبد القادر على انستجرام

شارك أحمد عبد القادر ، لاعب النادي الأهلي، جمهوره بـ عدة صور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق احمد عبد القادر "All gas, No brakes"

واستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى على السفر إلى تونس الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيرى فى ذهاب دور 32 لدورى الأبطال الإفريقى، وسيخوض الفريق الأحمر مرانه الخميس قبل أن يغادر إلى تونس مساء نفس اليوم فى بعثة يترأسها العامرى فاروق نائب رئيس النادى.



ويخوض الأهلى مرانه على أحد الملاعب الفرعية يوم الجمعة المقبل، قبل أن يكون التدريب الأخير السبت على الملعب الذى ستقام عليه المباراة.