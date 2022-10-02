انتظام الدراسة.. عميدة تمريض عين شمس تؤكد تلقى جميع الطلاب لقاح كورونا

اكدت الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس على انتظام سير العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه.

وتقدمت د. سحر موسي عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس ، د. سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا ، د. هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وإدارة رعاية الشباب و تحاد الطلاب بالكلية بالتهنئة للطلاب الجدد ببداية العام الدراسي الجديد2022/2023 .

واوضحت الدكتور سحر موسي إنه تم الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بإنتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل تفعيل المنصات التعليمية والمعامل التخليلية ،وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والورش والمكتبات، ومتابعة النظافة الدورية داخل حرم الكلية ، مع وضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب الإلتزام بالإجراءات الوقائية وعمل الكشف الطبى وتلقى جميع الطلاب لقاح فيروس كورونا ، مؤكدة أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية والجوالة والاسر.

وأشارت عميد كلية التمريض إلى أن الكلية ستعقد ورشة عمل يوم الثلاثاء عن جهود الجامعة للتحول لجامعه خضراء من خلال مناقشة البصمة الكربونية و التغيرات المناخية .