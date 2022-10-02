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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاي الطفل يخس من غير ما يحس إنه عقاب؟ .. اخصائية تجيب

شذى الخولي
شذى الخولي

قالت الدكتورة شذى الخولي، اخصائية التغذية العلاجية، إن الوزن الزائد يشكل خطورة كبيرة على الركبة والعمود الفقري والعظام بصفة عامة، موضحة أن زيادة الوزن بمعدل كيلو يعادل  زيادة 4 كيلو على الركبتين.


وأضافت "الخولي" خلال حوارها برنامج "مطبخ البلد" من تقديم ندى رحمي والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورس السوبر سيليوم والبي سليم وكريم شد الترهلات يتكونوا من ألياف السيليوم والتي تساعد على فقدان الوزن من خلال امتصاص كمية من المياه بالإضافة إلى تكوين مادة داخل المعدة تعمل على زيادة الاحساس بالشبع.

 

وتابعت أن هذا الكورس يحتوي أيضًا على حبوب القهوة الخضراء والتي تساعد على زيادة معدل الحرق في الجسم وإمداد الجسم بالطاقة بالإضافة لحرق الدهون الجديدة.
 

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