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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطان عمان يوافق على انضمام بلاده للاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

صدى البلد

أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم /الأحد/، مرسوما بانضمام بلاده إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وجاء في المرسوم السلطاني- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية- أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية، تمت الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وفقًا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ على أحكام الفقرة (1) من المادة (23) من الاتفاقية المشار إليها، وعلى جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها مع مراعاة التحفظ المشار إليه.
كما أصدر السلطان هيثم مرسوما سلطانيا بإسناد الاختصاصات المتعلقة بالشؤون المناخية إلى هيئة البيئة نقلًا من هيئة الطيران المدني، على أن تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بالشؤون المناخية.
وأصدر سلطان عمان مرسوما بإجراء تنقلات وتعيينات لعدد من سفراء الدولة في عدة دول.

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