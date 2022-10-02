آداب عين شمس تستقبل الطلاب الجدد والقدامى

أقامت كلية الاداب جامعة عين شمس اليوم حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمدرج غربال، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،الدكتور حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب



أقيم الحفل بحضور الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والسادة رؤساء الأقسام : ا.د منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية، ا.د ايمان محمد البقرى رئيسة قسم اللغة الإنجليزية ، ا.د سامية جمعة رئيسة قسم اللغة العبرية ، ا.د محمد حامد رئيس قسم اللغات الشرقية ، ا.د حنان سالم رئيسة قسم الاجتماع ، ا.د معوض بدوى رئيس قسم الجغرافيا ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات، ا.د خالد حسين رئيس قسم التاريخ، ا.د محمد إبراهيم رئيس قسم المكتبات والمعلومات ،ا.د محمد خطاب رئيس قسم علم النفس، وإشراف السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب، وبمشاركة اتحاد طلاب الكلية.



وفي كلمتها الافتتاحية أمام جمع كبير من طلاب الكلية الجدد والقدامى حثت ا.د حنان كامل الطلاب على المشاركة في أنشطة اتحاد الطلاب المختلفة : الاجتماعية ، الفنية ، الرياضية، الثقافية والفنية، العلمية والجوالة جانبا إلى جنب مع الاهتمام بالدراسة والمحاضرات، حيث أن هذه الأنشطة تستهدف دمج الطلاب في المجتمع واطلاق طاقاتهم، وصولا إلي تعميق قيم الانتماء للوطن.



كما أشادت بالأداء الغنائي الرائع لفريق كورال الكلية الذى قدم غناء جماعي وفردي، وأداء النشيد الوطني و عدد من الأغاني الوطنية والتراثية ، كما دعت الطلاب إلى حضور فعاليات ندوة بعنوان : " التغيرات المناخية .. البصمة الكربونية .. جهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء "والتي تحاضر فيها د . هدى هلال مدير مركز التحول للأخضر بالجامعة غدا الاثنين بقاعة مؤتمرات الكلية .



وأشارت ا.د حنان كامل أن برنامج الأنشطة الطلابية الذى أعده قطاع شئون التعليم والطلاب زاخر بالمنافسات والمسابقات والندوات التى تسعى إلى تنمية قدرات الطلاب على التفكير الإبداعى، وتعزز لديهم روح العمل الجماعي.



ومن جانبها حثت ا.د شيربن مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الطلاب على ضرورة الاطلاع من خلال مكتبة الكلية التي توفر كم هائل من الدراسات والكتب والرسائل العلمية، وايضا التفاعل مع خدمة المكتبة الرقمية ، واستقاء المعلومات والتتبيهات من مصدرها الرسمي ، مثل الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للكلية.



كما أجمع رؤساء الأقسام في كلماتهم على أن طلاب الكلية لديهم وافر من الحظ لالتحاقهم بالكلية التي تقدم فكر تعليمي راق ومستنير ، ولما لها من دور بارز في تخريج أجيال من المفكرين والخبراء في التخصصات المختلفة التي تقدمها ، سائلين الله لهم التوفيق ودوام النجاح.