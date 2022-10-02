ختام الدورة التدريبية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية

تختتم وزارة الاوقاف غدًا الاثنين تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف فعاليات الدورة التدريبية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية التي عقدت في الفترة من 26/ 9/ 2022م حتى 6/ 10/ 2022م بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1-7-2022م وحتى تاريخه، 236 مسجدًا، منها 189 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و47 مسجدًا صيانة.

وأوضحت الوزارة أماكن وأسماء المساجد، على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية



م المسجد وعنوانه

1. الرشيدي – صالحجر - بسيون

2. الصحابة – عزبة الروضة – كفر البسطويسي- المحلة

3. البشبيشي – ميت حبيب - سمنود

مديرية أوقاف شمال سيناء

م المسجد وعنوانه

4. عثمان بن عفان – غرب العريش

5. سعد ابن معاذ – بئر العبد

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

6. البسطامي – بني موسى - أبو قرقاص

7. البعثة الفهيمية ( علي السمان ) – أبو جمعة – بني مزار

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

8. القدادفة - عزبة علي عبد الحافظ – المحمودية - الغر ق - إطسا



مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

9. البراسي- إدفو ثاني

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

10. الحرمين – تل الحطب – التل الكبير