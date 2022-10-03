حوادث سيارات لا تشملها التغطية التأمينية .. تفاصيل

قال الدكتور محمد المغربي ، الخبير التأميني إن أي سيارة مخالفة لتعليمات المرور لا تشملها التغطية التامينية .

وأضاف المغربي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اى حوادث أو أصابات ناتجة عن مخالفة تعليمات المرور والقانون يتم رفض صرف تعويضات للسيارة و الأشخاص .

ونستعرض خلال السطور التالية أنواع الوثائق التأمنية على السيارات

تقدم شركة مصر للتأمين التابعة لمجموعة القابضة احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وثائق تامنية متنوعة وفى مقدمتها وثائق التأمين على السيارات الخاصة و التجارية ،ونستعرضها خلال السطور التالية:

أولا وثيقة التأمين على السيارة الخاصة :

تصدر للسيارة الملاكى التى تستعمل فى الأغراض المنزلية والاجتماعية وللنزهة وفى أعمال المؤمن له ويستثنى من ذلك الاستعمال للسباق أو قياس أو اختبار السرعة أو تجربة قوة الاحتمال ،الاستعمال أثناء جر مقطورة ما لم تكن مجهزه ومرخصة لذلك .

ثانيا وثيقة تأمين على سيارة تجارية:

تصدر للسيارات التى تستخدم فى أغراض تجارية كسيارات النقل والأجرة والأتوبيس والسيارات المؤجرة وكذلك السيارات ذات الأنواع الخاصة مثل الجرارات الزراعية وسيارات الإسعاف والمطافىء وغيرها .

أنواع التغطية التأمينية

النوع الأول : المسئولية المدنية المادية تجاة ممتلكات الغير

وتغطى الخسائر المادية التى تلحق بممتلكات الغير فقط فى حالة ثبوت خطأ المؤمن له عن الحادث .

القسط السنوى فى حالة طلب زيادة حد المسئولية المدنية :-



.1‰ ( واحد فى الألف) من مبلغ التغطية المطلوبة لأكثر من 10000 جنيه(عشرة آلاف جنيه )

القسط السنوي في حالة طلب التغطية بوثيقة مستقلة وفى حالة طلب تغطية للمسئولية المدنية قبل الغير فقط بوثيقة مستقلة يحدد معدل القسط بنسبه من مبلغ التغطية المطلوبة ككل .

النوع الثانى : الحريق والسرقة فقط :-

يشترط أن تكون السيارة مرفوعة فى جراج خاص أو عمومى وتنطبق هذه التغطية على السيارات المعطلة عن العمل ومرفوعة بالجراج وتغطى التلفيات التى تلحق بالسيارة نتيجة حريق أو سرقة.

النوع الثالث : الحريق والسرقة والمسئولية المدنية المادية

تعمل هذه التغطية على تعويض الغير عن الخسائر التى تلحق بممتلكاته متى كان المؤمن له هو المخطىء ويثبت ذلك فى تحقيقات الشرطة بالإضافة إلى التلفيات التى تلحق بالسيارة المؤمن عليها إذا كانت نتيجة حادث حريق أو سرقة سواء كانت سرقة كلية أو جزئية .



وفيما عدا ذلك فإى تلفيات تلحق بالسيارة تكون غير مغطاه .

النوع الرابع : التغطية الشاملة ( التأمين الشامل )

(لا يجوز التأمين ضد الحريق وحده أو السرقة وحدها أو التلف الناتج عن حوادث الطريق وحده)

كما يتضح من التسمية فإن تلك التغطية صفتها الشمول أى تشمل الأضرار والتلفيات التى تلحق بالسيارة نتيجة حريق أو سرقة كلية أو جزئية وكذلك الخسائر المادية التى تلحق بممتلكات الغير متى ثبت مسئولية المؤمن له عن الحادث بالإضافة إلى التلفيات الناتجة عن حوادث الطريق وكذا التلفيات العمدية من الغير يتم تعويض المؤمن له عنها .



التغطيات (المزايا )الإضافية:

هناك بعض التغطيات الإضافية التى يمكن إضافتها إلى التغطيات السابقة فى حالة طلب العميل لها وهى :

ناك بعض التغطيات الإضافية التى يمكن إضافتها إلى التغطيات السابقة فى حالة طلب العميل لها وهى :

امتداد التأمين على السيارة خارج حدود جمهورية مصر العربية

من المعروف أن وثيقة التأمين محدودة بالنسبة للمنطقة الجغرافية وأن الحوادث التى تقع خارج حدود ج .م.ع غير مغطاه ولكن يمكن امتداد التغطية التأمينية خارج حدود الجمهورية فى حالة ما إذا طلب العميل ذلك ،وذلك بموجب ملحق على الوثيقة الأصلية وبرسوم إضافية بنسبة معينة من القسط السنوى حسب المدة المطلوبة وتتدرج هذه النسبة مابين 12.5 % إلى 100% من القسط السنوى .



شروط امتداد التغطية خارج حدود البلاد الآتى :

أن تكون الوثيقة الأصلية مصدرة لمدة لا تقل عن سنه .

لا تزيد عمر السيارة موضوع التأمين عن خمس سنوات .

فى حالة وقوع حادث ينتج عنه هلاك كلى للسيارة موضوع التأمين تخصم قيمة الحطام المقدرة حسب تقديرالخبراء من قيمة التعويض المستحق ويصرف الباقى .

يتحمل المؤمن له جزءا من التعويض إجباريا يتناسب ومبلغ تأمين السيارة خلاف أى تحمل اختيارى أو إجبارى آخر .