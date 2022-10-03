عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتوازي مع زيارة الكاظمي.. إيران تواصل قصف أربيل بالطائرات المسيرة

مصطفي الكاظمي
مصطفي الكاظمي

استهدف الحرس الثوري الإيراني قرية "وردة" العراقية قرب قضاء جومان في أربيل بثلاث طائرات مسيّرة، ما تسبب بدمار في المنطقة وإصابة سكانها بالذعر والخوف.

وانفجرت طائرتان مسيرتان بعد سقوطهما في إحدى المنازل بالقرية، وأدت الى إصابة شخص، فيما سقطت المسيّرة الثالثة دون ان تنفجر.

وبحسب وسائل إعلام فإن المسيّرات الإيرانية مصنعة من مادة الفافون، مليئة بالبارود، وتحوي مفاتيح وأقفال، فضلاً عن العديد من الرموز والأرقام، حيث هزّت تلك الطائرات الأماكن التي سقطت فيها وأشعلت النيران في محيطها.

عبد الرزاق وردي، أحد سكان قضاء جومان، قال بحسب شبكة رووداو الإعلامية: "انفجرت طائرتان ولم تنفجر الثالثة، واشتعلت النيران خلف أحد المنازل والناس توجهوا لإخمادها"، مضيفاً ان "البعض فرّوا بعد ذلك الى منطقة جومان وهم مستمرون بالاتصال للإطمئنان على ذويهم".

واستهدفت المسيّرات الإيرانية قرية مأهولة هذه المرّة، حيث يبعد المنزل المتضرر 4 كيلومترات فقط عن مركز قضاء جومان. 

وأوضح عبد الستار وردي مختار قرية وردة بحسب شبكة رووداو الإعلامية أن "قرية وردة هي أحد الأحياء في جومان، يطلق عليها اسم القرية لكنها مزدحمة وفيها 120 عائلة"، مستدركاً بأنه "هربوا الى جومان ولم يبق فيها سوى 10 عوائل الآن".


وأشار إلى أن أصوات القصف العالية والأدخنة الكثيفة واستمرار تحليق طائرات المراقبة الإيرانية في القرية، سببت الذعروالهلع لدى سكان المنطقة وفرارهم.


ويأت استمرار القصف الإيراني رغم قيام رئيس الوزراء العراقي بزيارة اليوم إلي مدينة أربيل اجتماع بقيادات الإقليم والمشاركة فى إحياء ذكرى الرئيس العراقي السابق جلال طالباني.


  وتشن قوات الحرس الثوري الايراني منذ تسعة ايام، قصف مكثفاً على مناطق في اقليم كردستان، بذريعة ضرب احزاب معارضة للنظام الايراني، في مناطق بالكايتي وبرادوست وتسببت بنزوح سكان تسع قرى حتى الآن.

العراق.. ارتفاع حصيلة المصابين في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد

رئيس إقليم كردستان العراق يبحث مع وفد فرنسي تطورات الوضع السياسي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العراق مصطفي الكاظمي مدينة أربيل إقليم كردستان جلال طالباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

بعد الحديث عن مفاوضات الزمالك.. مصطفى شلبي يوقع للأهلي.. فيديو

طمع في الأهلي.. تصرف غريب من النادى الياباني فى صفقة مارسينيو| تفاصيل

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

الفراخ بـ 26 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الإثنين 3-10-2022

الجرام رخص 100 جنيه.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

كانت تهينه| والدة صيدلي حلوان تروي تفاصيل جديدة قبل وفاة نجلها| فيديو

بكام النهاردة| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم الاثنين

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب العالمية.. والدولار بقاع التعاملات

كاتبة بحرينية: مصر تشهد نقلة هائلة على مختلف الأصعدة والمجالات وينتظرها مستقبل باهر

بتجيب ولادها من المدرسة.. مصرع سيدة سقط عليها ونش من الدور الثامن|القصة الكاملة

الكرتونة بـ200 جنيه في هذه الحالة.. قفزة أسعار البيض تنذر بتوقعات مخيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها غريب.. مايا دياب بإطلالة تثير الجدل | شاهد

زواج رينيرا وديمون.. أحداث مثيرة بالحلقة السابعة من House of the Dragon

نشرة المرأة ..العين والساق..علامات تدل على القاتل الصامت.. واحذري تناول البطاطس في تلك الحالة

العين والساق.. علامات تدل على الإصابة بالقاتل الصامت

فيديو

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ