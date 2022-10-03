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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة الروح للدراويش.. مفاجأة سارة من الإسماعيلي بشأن وقف القيد

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بشكل رسمي إجراءات إنهاء كافة التحويلات بعد استلام النادي اشعارات التحويل ” السويفت ” الدالة علي وفاء النادي بكافة الحقوق المالية للقضايا المعلقة علي النادي واجماليها 6 قضايا من بينها قضية التونسي لسعد الجزيري.

وتواصل مسئولو الإسماعيلي، مع المحامي نصر عزام لمخاطبة الفيفا لإنهاء هذا الملف وحتى يتسنى للفريق قيد الصفقات الجديدة التي تم إبرام التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأوفى مجلس إدارة النادي بوعده مع عشاق الإسماعيلي من أجل حسم هذا الملف الطويل الذي بات يؤرق جماهير النادي التى ترغب في رؤية اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم سعياً لإعادة النادي لمكانته المعتادة بين أندية الكبار منافساً وحاصداً للألقاب.

من جانبه وجه المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الشكر لـ عمرو الجنايني وساهر السماك وكريم عبد الوارث ورامي يوسف وباقي العاملين  لجهدهم الكبير خلال الأيام الأخيرة لاتمام كافة التحويلات بنجاح قبل الموعد المحدد بالإضافة إلى محمد إسماعيل المدير المالي للنادي الذى بذل جهدا كبيرا للإنهاء كافة الإجراءات بدقة وعلي اكمل وجه وكذلك أحمد علوي المستشار القانوني للدراويش.

كما وجه يحي الكومي الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالنادي علي رأسهم محمود اليسقي المدير التنفيذي الذين قدموا جميعا ملحمة حب وعطاء لهذا الكيان العظيم ليعود شامخا من جديد

الاسماعيلي عمرو الجنايني المدير المالي للنادي مجلس إدارة الإسماعيلي المهندس يحيى الكومى

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