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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قلة الأعلاف أبرزها.. 6 أسباب وراء ارتفاع أسعار البيض

أسعار البيض
أسعار البيض

تذبذبت أسعار البيض ما بين ارتفاع غير مسبوق وانخفاض تدريجي مرة أخرى، إلا أن أسعار الدواجن ارتفعت أيضًا، وترجع القصة إلى عدم توافر الأعلاف، إذ إننا نستورد 70% منها وننتج 30% فقط، وبالتالي فإن المتواجد حاليًا من الأعلاف غير كافٍ لإطعام الدواجن.
وفي السياق، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن مصانع الأعلاف مازالت متوقفة، وبالتالي يتخلص مربو الدواجن من القطعان، معلقًا “بعد كده هيكون في غلاء في بعض المناطق للبيض والدجاج لأسباب تتعلق بالذرة والصويا".

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بعد ارتفاع ثمنه.. سعر كرتونة البيض بمنافذ الزراعة

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هتبقى أغلى من اللحمة.. تحذير من ارتفاع جنوني في سعر كرتونة البيض

وقال “الزيني”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن أسعار الدواجن والبيض تحتاج إلى العودة لطبيعتها  حتى تعود دورات إنتاج الدواجن والبيض للإنتاج مرة أخرى.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض 77 جنيها للكرتونة، ويصل للمستهلك بـ 75 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 74 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بـ80 جنيهًا، والبيض البلدي 72 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 80 جنيهًا.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق.
 

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الكرتونة بـ200 جنيه في هذه الحالة.. قفزة أسعار البيض تنذر بتوقعات مخيفة

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بعد ارتفاع ثمنه.. سعر كرتونة البيض بمنافذ الزراعة

1- ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق. 
2-عدم توافر الأعلاف وهى الذرة والصويا المحتجزة بالموانئ بسبب عدم توافر الإفراجات البنكية عن الأعلاف حتى الآن.
3- التخلص من الدواجن البياضة قبل موعدها بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن. 
4- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسعار الأعلاف نتيجة ارتباك الشحن والنقل. 
5- توقف مصانع الأعلاف نتيجة عدم توافرها.
6- ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على إنتاجية الدواجن والبيض. 

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