ارتفاع بـ أسعار البيض.. أعرف سعر الكرتونة وصل كام؟

ارتفعت أسعار البيض اليوم الأحد 2-10-2022 في السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، وذلك بعد ارتفاع كبير فى أسعار تكلفة إنتاج الدواجن ، حيثُ وصل سعر الكرتونة إلى 85 جنيهًا للمستهلكين فى بعض المناطق .



كما شهدت أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا وصل إلى نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف جراء الحرب الروسية الأوكرانية .

أسعار البيض بمنافذ الزراعة

وسجلت أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة للكرتونة الواحدة 60 جنيها، ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25% .

أسعار البيض الأحمر بمنافذ وزارة الزراعة

وسجلت أسعار البيض الأحمر للكرتونة الواحدة 62.5 جنيه، أما البيض البلدى فيتراوح بين 70 و75 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض من 77 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 75 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 74 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 80 جنيهًا والبيض البلدي بين 72 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 80 جنيهًا.





أسعار البيض

اكتفاء ذاتي من البيض

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بـ وزارة الزراعة: "إننا على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وأضاف طارق سليمان خلال تصريحات له : "إجراءات الدولة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير الدعم للمزارع، ساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وواصل طارق سليمان: "وزارة الزراعة عقدت عدة اتفاقيات مع بعض الوزارات الأخرى لخفض أسعار الدواجن وتوفيرها في كافة أنحاء الجمهورية".

وأكمل طارق سليمان: "حجم الاستثمار الحر في صناعة الدواجن يتخطي 100 مليار جنيه، والدولة تدعم صناعة الدواجن والثروة الحيوانية مثل الأعلاف وغيرها".

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد في تصريحات سابقة له على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

طرح البيض بأسعار مخفضة

وأكد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم بمقر الهيئة بالدقي.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتي ضمن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار مساهمة الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة.



ولفت إلى أن الهيئة تحملت تكلفة النقل من المزارع الي المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، ودون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، وذلك في إطار عرض أسعار متوازنة تراعى مصالح كل الأطراف