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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكرتونة بـ48 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض بالمزارع اليوم الخميس 11-8-2022

كرتونة البيض
كرتونة البيض

 تشهد أسعار البيض والدواجن انخفاظا ملحوظا خلال الأيام الماضية، بعد موجة ارتفاع غير مسبوقة شهدتها الأسواق، ووصل أقصى ارتفاع لكرتونة البيض خلال موجة ارتفاع أسعار إلى حوالي 85 جنيها، ولكن في أخر تحديثات لأسعار البيض، وصل سعر كرتونة البيض إلى حوالي 50 جنيها في المزرعة.

انخفاض أسعار البيض رغم ارتفاع الأعلاف


وبالرغم من انخفاض أسعار البيض والدواجن حاليا، إلا أن هذا الانخفاض غير منطقي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الانتاجية، حيث شهد الأسبوع الجاري زيادة بقيمة 500 جنيه، مقابل الأسبوع الماضي، ليتراوح سعر طن الأعلاف بين 8400 إلى 8600 جنيه، ويرجع هذا الارتفاع إلى أسعار المواد الخام المكونة للأعلاف عالميا من الذرة وفول الصويا، حيث وصلت لمستويات قياسية لم تبلغها منذ 8 سنوات.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن الرئيسية، اليوم الخميس الموافق 11 اغسطس 2022، داخل المزارع، حيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء، و أسعار البيض البلدي و الأحمر، مع استقرار باقي الانواع، و ذلك مقارنة باسعار الاسبوع الماضي.

أسعار الدواجن اليوم


وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 29 و 30 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و 22 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 51 و 52 جنيها للكيلو.

الدواجن

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أسعار البيض اليوم


وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 54 و 55 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 61 و 62 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 57 و 58 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و 5.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 4.75 و 5 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  

أسعار الكتاكيت أسعار البيض اليوم اسعار الدواجن اليوم انخفاض أسعار البيض رغم ارتفاع الأعلاف

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