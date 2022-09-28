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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-9-2022

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-9-2022، بعد أن شهدت موهة من الارتفاعات خلال الفترة الماضية، فيما ارتفعت أسعار البيض.

أسعار الدواجن أصبحت من الأشياء المهمة التي يبحث عنها المواطنون، وتحظى باهتمام كبير يوميًا لدى ربات البيوت لمعرفة كل ما يتعلق بأسعارها.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع وفي الأسواق ، اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022.

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 28-9-2022

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تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 28-9-2022

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 30 جنيها للكيلو داخل المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 33 إلى 35 جنيها على حسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن الحمراء إلى 41 جنيها للكيلو الواحد داخل المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 47 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء

 ووصلت أسعار الدواجن البيضاء الامهات إلى 24 جنيها لليكلو لتصل إلى المستهلك بنحو 28 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الاربعاء 

ارتفعت أسعار البيض داخلل المزرعة، وسجلت أسعار كرتونة البيض  64 جنيها للبيض الأبيض لتصل إلى المستهلك بنحو 73 و75، وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 77 جنيها للكرتونة.

أسعار البيض اليوم

وارتفعت  أسعار الدواجن بنسبة 39.5% خلال شهر يوليو الماضي لتسجل 3540 دولارا للطن وذلك مقارنة بنفس الشهر من 2021.

أسعار البط بمنافذ الزراعة
 وسجّل كيلو البط المسكوفي 60 جنيهًا ، أما البط الأبيض بـ 57 جنيهًا، ويسجل كيلو الديك الرومى 60 جنيهًا .

وقال المهندس محمود العناني ، رئيس الاتحاد العام لمنتجي  الدواجن  ، إن الصناعة حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% ، فضلا عن تصدير كميات من انتاج الدواجن مثل البيض المخصب ، والكتاكيت عمر اليوم للخارج .

وأضاف المهندس محمود العناني ، خلال لقائه عبر " زووم " لبرنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن منظمة الأوبئة العالمية اعتمدت مصر كأحد البلدان التي تعمل بالنظم المناطق الخالية من الأوبئة ، وعددها يتعدى 30 منشأة .

وتابع رئيس الاتحاد العام لمنتجي  الدواجن  ، أن منظمة الأوبئة العالمية سمحت لمصر التصدير لكافة دول العالم ، موضحا أن مصر تصدر حاليا للأردن ، وفلسطين ، والإمارات .

واسترسل ، أن هناك سعي لفتح الأسواق السعودي ، والكويتية ، والبلاد الأوروبية لتصدير الدواجن المصرية  ، لافتا إلى الحجر الطبي في مصر هو المسؤول عن التنسيق مع الحجر البيطري للدول الأوروبية . 

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