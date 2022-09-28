تراجع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 28-9-2022

تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 28-9-2022، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

ونشر موقع “صدى البلد” أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاربعاء 28 سبتمبر 2022، حيث تراجع أسعار الأسماك والجمبرى والمأكولات البحرية، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 27 و35 جنيها للكيلو.

وسجل السمك البلطي 2 نحو 26 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 160 جنيها للكيلو.

ووصل سعر السمك قشر البياض 110 جنيهات للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 60 و100 جنيه للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 30 جنيها، والسمك الثعابين سجل من 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

سعر الاسماك اليوم

وسعر السمك المكرونة خليجي سجل 60 جنيها، والمكرونة السويسي تراوحت بين 90و110 جنيهات للكيلو، وبرانيس إسكندراني من 90 إلى 110 جنيها، والمكرونة المجمدة من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 170 280 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و280 جنيه للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء



وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 43 و57 جنيها، ومرجان 2 بين 27 و33 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيها، والبربون 1 من 55إلى 69جنيها، وبربون 2 بين 35 و45 جنيها، والبربون المجمد من 25 إلى 35 جنيها.

سعر الاسماك اليوم

أسعار الجمبري اليوم الاربعاء

وتراوح سعر الكابوريا بين 26و80 جنيها، الحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 100 و160 جنيها، والجمبري الجامبو بين 410 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 310 و350 جنيها، والجمبري بين 160 و270 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1 من 62 إلى 80 جنيها، والبوري 2 بين 40 و 54 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 70 و130 جنيها، والقاروص من 60 إلى140 جنيها، والسردين بين 20 و35 جنيها، والماكريل المجمد 35 جنيها.