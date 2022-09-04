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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد ارتفاعه بمنافذ البيع.. تعرف على أسعار البيض في وزارة الزراعة

أسعار البيض
أسعار البيض

سيطرت حالة من الارتفاع فى  أسعار البيض اليوم الأحد  4-9-2022  في السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، وذلك بعد ارتفاع كبير فى أسعار البيض، حيثُ وصل سعر الكرتونة 80 جنيهًا  ، وتتحدث بعض الأخبار عن وصول سعر كرتونة البيض إلى 120 جنيهًا .
 

أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة 

وسجلت أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة للكرتونة الواحدة 56.5 جنيه، ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25% .

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الكرتونة بكام.. سعر طبق البيض بالمحلات اليوم الأحد 4-9-2022

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120 جنيهًا للكرتونة .. البيض يثير مخاوف الملايين وهذا ما يحدث الأيام المقبلة

أسعار البيض الأحمر بمنافذ وزارة الزراعة 

وسجلت أسعار البيض الأحمر للكرتونة الواحدة 58.5 جنيه، أما البيض البلدى فيتراوح بين 70 و75 جنيهًا .

ويستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، داخل المزارع.
 

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة، قد أكد في تصريحات سابقة له على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

 وتواصل الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

كما تستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

 

أسعار البيض


 

حقيقة ارتفاع البيض

وطالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى القاهرة بضرورة وجود رقابة صارمة على التجار لضبط السوق، لافتا إلى أن الأسعار في الأسواق العالمية تشهد انخفاضا، مع تقنين استيراد مستلزمات الإنتاج من خلال الدولة وتوزيع حصص على التجار للقضاء على جشع التجار، مشيرا إلى أن سعر طبق البيض الأبيض والأحمر 63 جنيها ويصل إلى المستهلك بـ 70 جنيها.

وأضاف عبدالعزيز السيد خلال تصريحات له ، لن يرتفع سعر طبق البيض إلى 120 جنيهًا إلا إذا ارتفع سعر طن العلف إلى 20 ألف جنيه ولن يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدر توجيهات بالإفراج عن حاويات مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى أنه هناك حديث حول زيادة المساحات المزروعة من الذرة الصفراء بتوجيهات رئاسية.

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