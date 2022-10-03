بعثة فريق الأهلي لكرة السلة تصل إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين، إلى الكويت استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لكرة السلة للأندية خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر الجارى، بمشاركة 16 فريقا، ويمثل مصر في البطولة فريقا الأهلي والاتحاد السكندري.

ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الثانية للبطولة العربية، إلى جانب فرق "الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري".

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من، "سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج".