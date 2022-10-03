عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة فريق الأهلي لكرة السلة تصل إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية

بعثة سلة الأهلى الكويت
بعثة سلة الأهلى الكويت

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، مساء اليوم الإثنين، إلى الكويت استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة العربية لكرة السلة للأندية خلال الفترة من 5 وحتى 15 أكتوبر الجارى، بمشاركة 16 فريقا، ويمثل مصر في البطولة فريقا الأهلي والاتحاد السكندري.

ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الثانية للبطولة العربية، إلى جانب فرق "الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري".

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلا من، "سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

وفاة معلم وطالبتين.. 3 وقائع مأساوية هزت قلوب المصريين |القصة كاملة

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ترشيحاتنا

أبو العروسة.. أحمد صيام يحتفل بزفاف ابنته| شاهد

قلة الأعلاف أبرزها.. 6 أسباب وراء ارتفاع أسعار البيض

التعاون الدولي تبحث تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

نشر الدعوة الاسلامية في الخارج.. 5 معلومات عن صندوق الوقف الخيري

حكم نقل عيوب الموظف للمدير.. هل تعد من الغيبة والنميمة؟

لقاءات مصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني في أول اجتماعات المقررين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

راغب علامة يكشف عن مسيرته الفنية مع أنغام

إلهام شاهين تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

سعر إطلالة توبا بويوكستون يثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية.. فيديو

إجازات شهر أكتوبر 2022 .. ومفاجأة لطلاب المدارس "فيديوجراف"

طرح أغنية شبك يا مصرى لـ مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ