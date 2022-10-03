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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مسن يستغيث بالمسئولين: صاحب العقار يحاول طردي وتشريد أسرتي

صدى البلد

أرسل القارئ بدوي عبد السلام شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من محاولة صاحب العقار الذي يسكن به طرده.

وقال في شكواه: "أنا أقيم في العقار رقم  53 قسم الصيادين بالزقازيق محافظة الشرقية، وصاحب العقاري الذي اسكن فيه يريد طردي ويجلب أمر إخلاء إدراي غير صحيح من الحي  بالتواطؤ مع المحامي الخاص بي، الرجاء اغيثونا للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01203816269.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية الشكوي الخط الساخن 5731 حل مشاكل المواطنين

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