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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شعبة الأرز: لدينا ما يزيد عن مليون و500 ألف فدان مزروع

الأرز
الأرز

قال النائب مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأرز انفلتت لعدم احترام الضوابط والآليات، مشيرًا إلى أن «الأرز سلعة مصرية ليست مستوردة».

وأضاف الوليلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، أنه «لا يصح عدم عمل المضارب لمدة أشهر وعدم توافر الخامة، بالصناعة القائمة في دولة عظمى مثل مصر».

ونوه بأنه لا يصح لجوء وزارة التموين لاستيراد 50 ألف طن أرز العام الماضي من الهند، في ظل الاحتياج الشديد للعملة الأجنبية، معقبًا عن سبب عدم الالتزام بالأسعار التي حددتها الدولة: «الناس لا تقبل الالتزام بالقوانين بسهولة».

وأشار إلى أن الفلاح لا يريد توريد الأرز بالسعر الذي وضعته الحكومة والالتزام به، بقيمة 6600 للأرز الرفيع و6850 جنيهًا للأرز العريض، متابعًا: «هذا الكلام تمت دراسته من خلال وزارة الزراعة، التي قدمت مذكرة تفصيلية حول إنتاجية الفدان ومصروفه».

ولفت إلى توريد 48 ألف طن أرز لمضارب الحكومة التابعة للشركة القابضة والبنك الزراعي، مشددًا على أن الكيانات الكبيرة، عليها أن تتكاتف مع الدولة لمواجهة الصعوبات، كما تحملت وحققت مكاسب ونجاحات ترجمت لأرباح.

ونفى الشائعات المتداولة حول تحويل الأرز لعلف أسماك، خاصة أن المحصول يصل إلى 5 ملايين طن شعير، بـ3 ملايين طن أرز أبيض، مختتمًا: «لدينا ما يزيد عن مليون و500 ألف فدان مزروع أرز، ولابد من وضع ضوابط وآليات لعدم حدوث أزمة».

تطرح منافذ وزارة الزراعة تخفيضات على جميع المنتجات بقيم تتراوح من 20 لـ 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومن بينها أسعار الأرز وأسعار الفول .
 

أسعار الفول بمنافذ الزراعة
 

وأكد المهندس حسام الدين حسن مشرف عام بمنافذ وزارة الزراعة أن ، أسعار الأرز أقل من الخارج حيثُ يسجل سعر الأرز بمنافذ وزارة الزراعة 12 جنيهًا فى حين أنه يصل إلى 17 جنيهًا ، بينما يصل سعر الفول البلدي إلى 13 جنيهًا بينما يصل إلى 20 جنيهًا بالاسواق بالخارج .

 

وأشار “حسن” فى تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن سعر المكرونة يتراوح من 5 لـ 7 جنيهًا ، أما الزيت فيتراوح سعره من 28 لـ 32 جنيهًا على حسب سعره ، أما الدقيق فيصل سعره إلى 15 جنيهًا ، منوهًا إلى انهم لاينتجون زيتا وإنما يشترونه من الخارج .

أضاف أن الإقبال على منافذ الوزارة جيد جدًا ، بسبب السعر والجودة، إذ أنه يتم فحص جميع الواردات قبل دخولها إلى الوزارة .
 

اسعار الأرز للمواطنين

وسجلت اسعار الأرز للمستهلك بالنسبة للكيلو مابين 12 لـ 15 جنيهاً، كما تتفاوت الاسعار بين المحلات طبقا للتسعيرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة بـ 15 جنيهًا للكيلو المعبأ، بينما يقوم الأغلبية منهم ببيعه فوق الـ 15 جنيهًا وقد يصل الي 17 جنيهًا .
 

ويباع كيلو الأرز فى الأسواق مابين 12 لـ 15 جنيه، حيث أن سعر الأرز السائب يتراوح سعره فى السوق للمستهلك مابين  12 و13 جنيه فيما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ بين 14 و15 جنيه في معظم المحلات والسوبر ماركت.

 

الشائعات المتداولة شعير أرز أسماك وزارة الزراعة الفلاح

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