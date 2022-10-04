ذهبية جديدة لجمباز مصر في البطولة العربية بـ وهران

توج منتخب مصر للجمباز الفني رجال بالميدالية الذهبية وحصل علي المركز الأول ضمن مشاركته في البطولة العربية الثالثة للجمباز الفني رجال وانسات المقامة حاليًا بمدينة وهران بالجزائر تحت إشراف المدرب عرفات احمد والمدير الفني جمال مطر.



وفي نتائج الفردي العام جاء اللاعب عمر العربي في المركز الأول وفي المركز الثاني اللاعب محمد منتصر وفي المركز الثالث هلال متدجي من الجزائر.



وواصل أبطال الجمباز المصري تألقهم في البطولة حيث كان قد توج أمس المنتخب الوطني للجمباز الفني رجال بالمركز الأول والميدالية الذهبية ايضا وكان يمثل الفريق المصري كل من : محمد عطية و أحمد شريف و زياد محمد و أسر الكيكي.



وشهدت البطولة استمرار تحقيق الميداليات المصرية حيث توج محمد عطية بالمركز الأول و الميدالية الذهبية كما حصل أحمد حسن علي المركز الثاني والميدالية الفضية ضمن منافسات نتائج الفردي العام بالبطولة العربية المقامة بمدينة وهران بالجزائر.