رئيس وزراء أرمينيا: نولي أهمية كبيرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف باشينيان - خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آرمنبرس" الأرمينية - أن التعاون مع الوكالة يلعب دورًا مهمًا فيما يتعلق بضمان الطاقة والسلامة النووية وتطوير قدرات أرمينيا، مشيرا إلى أن هذه القضايا من بين الأولويات الإستراتيجية للحكومة الأرمينية.

من جانبه، سلط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على أهمية الشراكة الثنائية لضمان السلامة النووية سواء حول المشاريع الحالية أو المشاريع اللاحقة، معربا عن استعداده لمواصلة دعم الحكومة الأرمينية في هذا الاتجاه.

كما ناقش الجانبان الأعمال الهادفة إلى رفع مستوى الأمان لمحطة الطاقة النووية الأرمينية وتبادلا وجهات النظر حول فرص تعميق التعاون بين أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

