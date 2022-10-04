عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أرمينيا: نولي أهمية كبيرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف باشينيان - خلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "آرمنبرس" الأرمينية - أن التعاون مع الوكالة يلعب دورًا مهمًا فيما يتعلق بضمان الطاقة والسلامة النووية وتطوير قدرات أرمينيا، مشيرا إلى أن هذه القضايا من بين الأولويات الإستراتيجية للحكومة الأرمينية.

من جانبه، سلط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء على أهمية الشراكة الثنائية لضمان السلامة النووية سواء حول المشاريع الحالية أو المشاريع اللاحقة، معربا عن استعداده لمواصلة دعم الحكومة الأرمينية في هذا الاتجاه.

كما ناقش الجانبان الأعمال الهادفة إلى رفع مستوى الأمان لمحطة الطاقة النووية الأرمينية وتبادلا وجهات النظر حول فرص تعميق التعاون بين أرمينيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

على دفعات وبدون فوائد.. قسط مصاريف المدارس لأولادك بخطوات بسيطة

ترشيحاتنا

عمليات المعلمين: خروج مصابة بحادث أتوبيس سوهاج ومتابعة دقيقة لحالة الباقيات| صور

منتخب كورال جامعة عين شمس يشارك في إحياء احتفالات نصر أكتوبر

26.5 مليون جنيه..حصيلة بيع 10 محلات و2 صيدلية بالمزاد بالعاشر من رمضان

الدولار يتراجع.. وصعود جنوني لـ الذهب في الأسواق العالمية

قنصل أجنبي يعتصم أيضًا.. الاقتحامات تتواصل في بنوك لبنان

عمره 12عاما فقط.. 5 معلومات عن فلامبو منافس الزمالك في دوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوكتيل عصائر لذيذة تقلل الكوليسترول بسرعة

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

شال لافت.. ياسمين صبري بإطلالة أنثوية جذابة| شاهد

من الألماس والذهب.. سعر خيالي لـ ساعة أمال ماهر .. شاهد

فيديو

مش هسمح لقوى الشر تخرب البلد.. أهم رسائل السيسي خلال احتفالات أكتوبر

جلس بجانبه أمين شرطة وسودانية أبلغت عنه.. تطور جديد في واقعة سائق طريق السويس "فيديوجراف"

تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الاهلي | رقم خيالي

تراجع الدولار عالميا وانخفاض حاد في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ