بريطانيا تفرض عقوبات على زعيم خيرسون المدعوم من روسيا

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على رئيس السلطات المدعومة من روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، التي أجرت فيها روسيا استفتاء ادانته دول الغرب، قال إنها وافقت على الإنضمام إلى الاتحاد الروسي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأضافت الحكومة البريطانية، سيرجي فلاديميروفيتش يليسييف إلى قائمتها الخاصة بالأفراد الخاضعين للعقوبات.

يعد الرجل البالغ من العمر 51 عامًا هو نائب رئيس الوزراء في مقاطعة كالينينجراد الروسية ، وكذلك "رئيس الحكومة المدعومة من روسيا في إقليم خيرسون الخاضع للسيطرة مؤقتًا".

وتقول حكومة المملكة المتحدة إن يليسييف "متورط في زعزعة استقرار أوكرانيا أو تقويض أو تهديد وحدة أراضي أوكرانيا أو سيادتها أو استقلالها".

ولا تخضع منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا ، والتي ادعت روسيا ضمها ، لسيطرة القوات الروسية إلا جزئيًا.

حقق الجيش الأوكراني تقدمًا كبيرًا في تلك المنطقة في الأيام الأخيرة.