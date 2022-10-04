التعليم تعلن عن إخلاء أي مدرسة تحتاج لصيانة وتوزيع طلابها| فيديو

كشف شادي زلطة ، متحدث التربية والتعليم ، عن قرار وزاري بإخلاء أي مدرسة يثبت أنها محتاجة صيانة جزئية أو شاملة ، وتسكين الطلاب بأي مدرسة مجاورة بالتنسيق مع المحافظة والمديرية ، مع مراعاة كثافات الطلاب .

وكشف شادي زلطة ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " مساء دي إم سي " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هناك خطة عاجلة من الوزارة بإخلاء المراوح السقف بمراوح جانبية في الفصول ، وسيتم تنفيذ القرار على الفور.

وأشار ، إلى أن تعليمات وزير التربية والتعليم كانت مكثفة جدا ، خلال الفترة الماضية ، وكانت توجيهاته واضحة جدا للعمل على محورين هامين ، وهما الرد ، والمتابعة الفورية لكل الشكوى الصادرة من أي مدرسة في كافة أنحاء الجمهورية ، فضلا عن التشديد على الانتهاء بالكامل من أعمال الصيانة بالكامل .

ولفت ، إلى أن هناك شكاوي ترد للوزارة من خلال الإدارات ، والمديريات ، ويتم التعامل معها بشكل فوري ، فضلا عن شكاوى الخط الساخن ، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة في هذه الاطار تتم على جميع المحافظات ، وكذلك زيارات ستقوم بها الوزارة على كل المدارس بمسح شامل، وبدأت من الأمس"، مؤكدا: "في خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من كافة مراجعات المدارس".

