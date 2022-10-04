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رئيس التحرير
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تعليم

فور وقوعها.. وزير التعليم يلزم المديريات بإبلاغه بـ حوادث المدارس ونتيجة تحقيقاتها

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بعد تكرار حوادث المدارس مع بدء الدراسة.

 

وشدد وزير التربية والتعليم في تعليماته المرسلة في خطاب رسمي للمديريات والإدارات والمدارس، على ضرورة إخطار مكتب الوزير مباشرةً وفوريا عند وقوع حوادث تسفر عن إصابات أو حالات وفاة في نطاق مديريات التربية والتعليم، كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها من جانب الجهات المعنية بمديرية التربية والتعليم في مثل هذه الحالات.

 

وأكد وزير التربية والتعليم في تعليماته أيضا سرعة إخطار الوزارة بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.

 

وحذر وزير التربية والتعليم من أن أي تراخي في تنفيذ التعليمات السابق ذكرها سيعرض المسئول المقصر للمساءلة القانونية.

 

وكانت قد شهدت المدارس عددا من الوقائع والحوادث المأسوية مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 .

مصرع طالبة سقطت من الدور الثالث بمدرستها

حيث وقع حادث سقوط تلميذة بالصف الثانى الابتدائى من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة مما أدى لوفاتها .

ولقيت  الطفلة "م . ت " مصرعها  نتيجة تدافع الطلاب فى أحد الأدوار العليا وبالتحديد الدور الثالث بالمدرسة ، وقت الفسحة ، مما أدى لسقوطها ووفاتها على الفور.

 

مصرع طالبة واصابة 15 في واقعة انهيار سور سلم مدرسة بكرداسة

كما شهدت مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة واقعة انهيار سياج السلم "من الطوب" مما أدى إلى وفاة طالبة و15 إصابة أخرى.

وقرر وزير التربية والتعليم  صرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين والتكفل بمصاريف العلاج وإعفاء الطلاب المصابين من المصروفات المدرسية.

كما قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني ومسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

خطاب عاجل من وزير التعليم للمديريات والمدارس
خطاب عاجل من وزير التعليم للمديريات والمدارس
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