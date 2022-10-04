تعليم الدقهلية: فصل البنين عن البنات في المراحل الثانوية المختلفة بالمدارس المشتركة

أصدر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قراراً بفصل البنين عن البنات فى المراحل الثانوية المختلفة بالمدارس المشتركة.

وذلك في ضوء ما انتشر مؤخرا من استخدام البعض العقاب البدني مع الطلاب.



وذلك بعد تشديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بتفعيل القرار الوزاري رقم ٢٨٧ لسنة ٢٠١٦ الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسى الصادر من وزارة التربية والتعليم بالتعليمات المشددة بحذر استخدام العقاب البدنى والنفسى وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي بالمدارس.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه لم ولن يتهاون مع أي متجاوز في حق الطلاب، باستخدام أي من العقوبات البدنية او النفسية عليهم أو توجيه عبارات نابية تخدش الحياء والآداب العامة او تعرض الطلاب للتنمر أو السماح به.

وكذلك لأى شكل من أشكال الإساءة النفسية والبدنية، مع أهمية استخدام الأساليب التربوية والاحتكام للائحة الانضباط المدرسي والالتزام بها.