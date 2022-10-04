إصابة طالب صدمه توك توك أثناء ذهابه للمدرسة بالدقهلية

أصيب طالب بإحدى مراكز الدقهلية، بحالة إغماء وقيء مستمر بعد أن صدمه توك توك أثناء توجهه إلى المدرسة بمدينة بلقاس ، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز بلقاس يفيد بورود إشارة من ادارة تامين المستشفيات الجامعية بمستشفي الطوارئ الجامعي بوصول طالب مصاب بحالة اعياء شديدة قيئ مستمر ادعاء حادث تصادم.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان المستشفي وبالفحص تبين إصابة "محمد محمد حامد" 8 اعوام بأغماء، وبسؤال مرافقيه أكدوا بأنه صدمه توك توك مجهول أثناء توجهه إلى المدرسة بمدينة بلقاس.

وتم حجز الطالب ووضعه تحت الملاحظة بقسم المخ والأعصاب بالمستشفي لتقديم العلاج اللازم له، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.