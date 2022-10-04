توتنهام يتعادل سلبًا مع إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تعادل آينتراخت فرانكفورت الألماني مع ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي سلبًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اللاعبون حاولوا هز الشباك لكن محاولات اللاعبين لم تتُرجم لأهداف، لينتهي اللقاء بدون فائز

ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف سبورتينج لشبونة البرتغالي المتصدر، بفارق الأهداف أمام آينتراخت فرانكفورت.

وكان سبورتينج لشبونة البرتغالي قد خسر أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذات المجموعة.