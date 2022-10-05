غرامة كبيرة.. روسيا تعاقب ملكة جمال القرم لتقديمها أغنية أوكرانية وطنية

وقعت روسيا، غرامة مالية كبيرة على ملكة جمال القرم لعام 2022، 40 ألف روبل روسي (680 دولارًا)، وذلك لتقديمها أغنية أوكرانية وطنية.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، لم تحاكم السلطات الروسية أولجا فالييفا وتعاقبها بالسجن بعد إتهامها بغناء أنشودة وطنية أوكرانية، نظرًا لأنها لديها أطفال صغار.

وقال أوليج كريوتشكوف ، مستشار حاكم شبه جزيرة القرم على قناة بتطبيق “تيليجرام”: "في شبه جزيرة القرم، لا يُعاقب أحد على الأغاني الأوكرانية العادية".

عقوبة بالنفي

وأضاف “لكن لن يسمح لأحد بغناء الأناشيد الوطنية هنا! وإذا كنت تريد غنائها فسنوفر لك منصة - سنأخذك إلى منطقة محايدة (ميكولايف أو زابوريجيا) غني كل ما تريد”.

وغنت ملكة جمال القرم أغنية "Chervona Kalyna" الوطنية والتي اكتسبت انتشارًا على مدار الغزو الروسي منذ انطلاقه في 24 فبراير الماضي، إذ تحث كلمات الأغنية الأمة الأوكرانية على النهوض و الابتهاج مثل شجيرة كالينا الحمراء التي تتدلى في الميدان.

وضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية بشكل غير قانوني في عام 2014.

وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية في شبه جزيرة القرم إنه شاهد مقطع فيديو على الإنترنت "غنت فيه فتاتان أغنية معركة منظمة متطرفة".

وأضاف المتحدث أن الاثنين اعتقلا للاشتباه في ارتكابهما "أعمال غير قانونية تهدف إلى تشويه سمعة القوات الروسية، وكذلك عرض رموز محظورة علانية".

وبينما تم الحكم على صديقة أولجا بالسجن 10 أيام، فقد صدر غرامة ضدها ملكة الجمال بسبب أن لديها أطفالًا صغارًا.