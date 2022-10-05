البنتاجون يقدم لأوكرانيا دعم لا يتوقف.. الرقم يقترب من 20 مليار دولار

يستمر البنتاجون، في دعم أوكرانيا، حيث قال إنه يسلح أوكرانيا بقذائف مدفعية موجهة بالأقمار الصناعية من طراز أكسلبير وأربع أنظمة أخرى لصواريخ المدفعية عالية الحركة للمساعدة في صد قوة الغزو الروسية.

يأتي مبلغ 625 مليون دولار من الأسلحة والمعدات ، المقدمة من المخزونات العسكرية الأمريكية بموجب سلطة الانسحاب الرئاسي ، وسط انتصارات ساحقة للقوات الأوكرانية.

يتضمن الإعلان الأخير صواريخ هامرز من صنع شركة لوكهيد مارتن والذخيرة، التي استخدمتها أوكرانيا لاستهداف الإمدادات الروسية وعقد القيادة بنجاح، إلى جانب 200 مركبة ماكس برو وألغام كلاي مور المضادة للأفراد ومدفع 155 ملم و 105 ملم هاوتزر.

مع المساعدة الجديدة، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 17.5 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا منذ بدء إدارة بايدن دعم أوكرانيا.

وقال المحللون إن الدعم الأخير يشمل 75000 طلقة أخرى من عيار 155 ملم ، و 1000 قذيفة أخرى من الألغام المضادة للدروع والألغام المضادة للدبابات ، و 500 طلقة M982 أكسلبير الموجهة بالأقمار الصناعية.

اعترف مسؤولو البنتاجون بأنهم ييعملون على تزويد الاوكران بطلقات أكسلبير ، التي طورتها شركة رايثون السويدية.



وذكرت شبكة بلومبرج لأول مرة أن البنتاجون خطط لتجديد أكسلبير المرسلة إلى أوكرانيا وتم تضمينها في وثيقة الميزانية العامة.

وترسل الولايات المتحدة أيضًا مركبات MRAPs لأن القدرة على المناورة ستكون مهمة لقدرة أوكرانيا على استعادة الأرض، وخاصة خلال أشهر الشتاء القادمة.



تم تطوير مركبات MRAP التكتيكية الخفيفة من قبل الجيش الأمريكي لحماية قواته من القنابل المزروعة على جوانب الطرق في العراق وأفغانستان.

وذكر المحلل كوبر: "يلعب الطقس دورًا كبيرًا في أي حرب ، وهذا ما نتوقعه بأنه ، مع تغير الطقس ، ستكون المناورة أكثر صعوبة".