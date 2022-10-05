رسمياً.. أسوان يضم أحمد حمودي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر

نجح مسؤولو فريق أسوان، في إتمام التعاقد مع احمد حمودي لاعب الأهلي والزمالك السابق، ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لنادي أسوان لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بحضور كلا من ايهاب منصور عضو مجلس إدارة النادي وهيثم عرابي المدير الرياضي.

ولعب حمودي لأندية سموحة وبازل السويسري والزمالك والأهلي والباطن السعودي وبيراميدز والمصري.

يذكر أن أسوان خاض أكثر من ودية خلال معسكره الجاري بالقاهرة، حيث واجه الاهلي وخسر بهدفين لهدف ثم فاز على المنيا وتعادل مع الاتحاد السكندري.