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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية لـ المصري الديمقراطي بالشيوخ

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة، اليوم، لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وصول خطاب من رئيس  الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ، باختيار النائب محمود سامى الإمام رئيس للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

كما أخطر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باختيار النائب محمد طه عليوه، نائب رئيس للهيئة البرلمانية بالشيوخ.

جدير بالذكر أن الحزب له ثلاثة أعضاء بالشيوخ هم محمود سامى الإمام، ومحمد طه عليوه، وحنا جريس.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للشيوخ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأثنين المقبل 10 أكتوبر.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للأعضاء الذين فازوا بمناصب داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

وقال بعد إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان: على ثقة ويقين أن التعاون المتثمر والبناء سيكون عنوان دور الانعقاد الثالث للمجلس، من أجل الوصول إلى أداء أفضل وفقا لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى المشهد الديمقراطي الذي شهده اليوم من إجراء الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

من جانبه، وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، التحية لمجلس الشيوخ، على الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة لمن تم انتخابهم في هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك رؤساء الهيئات البرلمانية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".

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