رمضان صبحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد مجتمعون في أحدث ظهور

نشر رمضان صبحي ، لاعب نادى بيراميدز ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وظهر رمضان صبحى في الصورة برفقة شريف إكرامي وعبدالله السعيد، مما نال إعجاب متابعيه.

وفرضت حالة من الجدل نفسها على الشارع الكروي المصري خلال الساعات الماضية بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق " والد زوجة رمضان صبحي " بشأن رفض رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي عرض الزمالك ورغبته في العودة من جديد للأهلي .

قنبلة العودة من جديد

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية له : " رمضان صبحي رفض الزمالك رسمياً ، إن شاء الله هيكون في الأهلي” مضيفا : “أكيد لو خيروا رمضان صبحي بين الأهلي والزمالك هيختار الأهلي”.