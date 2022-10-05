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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد مجتمعون في أحدث ظهور

صدى البلد

نشر رمضان صبحي ، لاعب نادى بيراميدز ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وظهر رمضان صبحى في الصورة برفقة شريف إكرامي وعبدالله السعيد، مما نال إعجاب متابعيه.

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وفرضت حالة من الجدل نفسها على الشارع الكروي المصري خلال الساعات الماضية بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق " والد زوجة رمضان صبحي " بشأن رفض رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي عرض الزمالك ورغبته في العودة من جديد للأهلي .

قنبلة العودة من جديد

وقال إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية له  :  " رمضان صبحي رفض الزمالك رسمياً ، إن شاء الله هيكون في الأهلي” مضيفا :  “أكيد لو خيروا رمضان صبحي بين الأهلي والزمالك هيختار الأهلي”.

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