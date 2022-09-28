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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق غير متوقع من خالد الغندور علي رفض رمضان صبحي الانضمام للزمالك

صدى البلد

بشأن رفض رمضان صبحي نجم بيراميدز الانضمام للزمالك 

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن رمضان صبحي غادر الأهلي وانضم لبيراميدز بسبب المقابل المادي الضخم علي الرغم من كونه أحد ناشئي الأهلي 

 

وأضاف خالد الغندور أن موقف رمضان صبحي مثير للدهشة خاصة وأنه في الأساس ترك الأهلي بسبب الأموال. 

 

وتابع أن الزمالك كان لديه رغبه قويه في ضم عبدالله السعيد نجم بيراميدز رغم  أن فيريرا المدير الفني للزمالك يلعب بطريقه لا تعتمد علي صانع الألعاب. 

 

وأكمل أن الزمالك لا يرغب في ضم رمضان صبحي في الوقت الحالي مطلقا. 

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وحسم إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، الجدل حول رحيل زوج ابنته رمضان صبحي جناح أيسر بيراميدز إلى نادي الزمالك.
 

وقال إكرامي عبر فضائية (MBC MASR)، إن رمضان صبحي يرفض اللعب للزمالك، موضحا أنه لم يحدث أن اجتمع اللاعب مع مسؤولي القلعة البيضاء وعرضوا عليه شيك على بياض للتوقيع للفريق الأبيض.

اتمني عودة رمضان صبحي للأهلي 
وأضاف: "أتمنى عودة رمضان صبحي للأهلي ولكن لن أطرق الأبواب ولن أتسول عودته ولا يصح أن يطلق البعض الشائعات بأن رمضان صبحي يبكي من أجل العودة للفريق الأحمر".

وتابع إكرامي: "لم يحدث أنني طلبت وساطة حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لإقناع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حاليا بعودة رمضان صبحي".

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز في صيف 2020، بعد نهاية إعارته للأهلي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي في صفقة أثارت جدلا واسعا.

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