خطوة جديدة تقرب نجم البرازيل من الأهلي بالميركاتو الصيفي

حرص البرازيلي‎ جيلهيرمي بيسولي نجم فريق افي البرازيلي المرشح للإنضمام للنادي الأهلي علي متابعة حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام”.



يسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لمواصلة تدعيم صفوفه، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري، بالتعاقد على صفقة أجنبية جديدة.

الأهلي يقترب من ضم ثالث هدافي الدوري البرازيلي



ووفقا للصحفي البرازيلي الموثوق لورينز أوسكار، فإن الأهلي حاليا يتفاوض مع نادي آفي البرازيلي من أجل الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي جويلهيرم بيسولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي البرازيلي، أن الأهلي يريد الحصول على بيسولي ثالث هدافي الدوري البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء نهائيا، بعد نهاية الموسم الجديد.

وأشار الصحفي البرازيلي إلى أن المفاوضات بين النادي الأهلي وآفي البرازيلي مازالت مستمرة في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى الصيغة المناسبة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع 3 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وهم: شادي حسين ومصطفى سعد "ميسي" إضافة إلى البرازيلي برونو سافيو.