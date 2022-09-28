لن يفعل ذلك سواهم| مدرب منتخب مصر السابق يذكر شرطًا لنجاح الفراعنة بالملاعب

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق، أن مباراتي الفراعنة الوديتين مجرد تعارف، مشيرًا إلى أن جيل الشباب هم المستقبل.

منتخب مصر نجح في الفوز على ليبيريا بثلاثة أهداف دون رد، وانتصر على النيجر بنفس النتيجة، في إطار استعدادات الفراعنة للمنافسات القادمة.

وقال علاء نبيل في تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "ميجا إف أم": "بداية متوقعة للمنتخب، وأتمنى الاستمرار، مباراة النيجر كان بها تحركات جيدة للاعبين، وهناك رقابة جيدة لهم، وكانت لدينا مشكلة في الدفاع أيضًا

وتابع: "الفوز أهم شيء للجمهور المصري، وهذه مشكلة بالنسبة لنا، الأسماء المتواجدة 90% منها كانوا متواجدين مع الأجهزة الفنية من قبل".

وأكمل: "يجب أن نكون واقعيين ونظهر للجماهير شيئًا صحيحًا، نحن منذ فترة لم نصنع نتيجة ترضي الشعب المصري، كل أملنا في المنتخب الأولمبي والشباب هم الأمل الكبير في المستقبل".

واختتم: "نحن نريد جيلًا يلعب باسم مصر لمدة 10 سنوات قادمة ولن يفعل ذلك سوى جيل الشباب والأولمبي.