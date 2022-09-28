عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد.. فرمان حاسم من الخطيب.. تفاصيل

فرضت حالة من الجدل نفسها على الشارع الكروي المصري خلال الساعات الماضية بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي الأسبق " والد زوجة رمضان صبحي " بشأن رفض رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي عرض الزمالك ورغبته في العودة من جديد للأهلي .



قنبلة العودة من جديد



وقال إكرامي الشحات في تصريحات تليفزيونية له : " رمضان صبحي رفض الزمالك رسمياً ، إن شاء الله هيكون في الأهلي” مضيفا : “أكيد لو خيروا رمضان صبحي بين الأهلي والزمالك هيختار الأهلي”.



وانتقل رمضان صبحي قبل عامين إلى بيراميدز ورفض البقاء مع الأهلي، بعد أن كان تم استعارته من قبل هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة عام ونصف، ولكن اللاعب رفض التواجد داخل القلعة الحمراء وفضل الانتقال إلى بيراميدز .



ويرفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي عودة رمضان صبحي مؤكدا رفضه التام لفكرة عودة اللاعب من جديد إلى المارد الأحمر.



ويرى الخطيب أن عودة اللاعب من جديد إلى القلعة الحمراء سيكون أمرا صعبا للغاية خاصة وأن اللاعب فضل الانتقال إلى بيراميدز على الأهلي في وقت سابق .



تصريحات مثيرة لإكرامي

وقال إكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب على إم بي سي مصر: “كل ما تردد اني أخذت رمضان صبحي، من ايده وذهبنا لحسن حمدي، كي يتوسط لدى محمود الخطيب، ليعود اللاعب للقلعة الحمراء من جديد، هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة”.

وأضاف: “في كذب وافتراء عليا من بعض الأشخاص، فهم يقولون إني تواصلت مع الدكتور حسن مصطفى والكابتن حسن حمدي، ليتوسطوا لرجوع رمضان صبحي، أقسم بالله العظيم هذا الكلام كذب وافتراء ولم يحدث، وأنا ليس معي رقم تليفون حسن مصطفى، كي أتواصل معه وشرف لي بالطبع التواصل معه فيما بعد".



صفقات حمراء جديدة



قطع مسئولو النادي الأهلي شوطا كبيرا في التعاقد مع كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان ثنائي وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات قوية من الأهلي لحسم ضم كريم الدبيس ورشدان بعد أن نجح اللاعبان في خطف الأنظار إليهما نتيجة المستوى الفني المميز الذي ظهروا عليه.

ونجح مسئولو الاهلي في الحصول على موافقة اللاعبين كريم الدبيس وعبدالرحمن رشدان بجانب موافقة مسئولي وادي دجلة على رحيل اللاعبين إلى القلعة الحمراء ، وتبقى الرتوش الأخيرة للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة .

​وكان الأهلي قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع البرازيلي سافيو بجانب شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ثنائي فريق سيراميكا كليوباترا .



ظهور صفقة جديدة في المران

وانتظم مصطفى سعد “ميسي"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الأوليمبي خلال معسكره الأخير.

وحرص الجهاز الفني للأهلي واللاعبين على الترحيب بـ«مصطفى سعد» الذي انضم إلى التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في بداية المران قبل أن تنفيذ مجموعة من الفقرات الخططية والفنية في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد.