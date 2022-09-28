ضربة موجعة.. الكشف الطبي تحسم موقف نجم الزمالك من مواجهة فلامبو البوروندي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، يرفض التسرع في عودة أحمد فتوح لاعب الفريق، للتدريبات الجماعية.

وكان فتوح قد غاب عن مواجهة المنتخب الوطني الأول ضد نظيره الليبيري وديًا وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، بسبب إصابته.

وتابع هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "فتوح سوف يخضع لاختبار طبي الخميس تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق، من أجل تحديد موقفه من مواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا".

مصير شباب الزمالك في قبضة فيريرا

ويعكف البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك حاليا، على الوقوف على هوية اللاعبين الشباب المنتظر بقائهم مع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد تمهيدا للرهان عليهم مستقبلا بعد ان كلف اسامة نبيه المدرب العام بالاشراف على فريق الأمل وكتابة تقارير عن العناصر المميزة بالتنسيق مع محمد حلمى مدير قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

ووعد فيريرا مسئولي الزمالك بالعمل على تجديد الدماء بشكل مكثف في الفترة المقبلة تنفيذا لقرارات مرتضى منصور رئيس النادي بخلاف البحث عن الصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها في نهاية الموسم الجاري.

وشهدت الأيام الماضية وضع المدرب المخضرم فيريرا العديد من الأسماء على رأس الأولويات في المرحلة المقبلة نالوا إعجابه وإشادة طاقمه المعاون في إطار خطة تجديد الدماء مثل يوسف أسامة نبيه، وسيف جعفر وسيد نيمار الذين ظهروا بمستوى جيد فى الفترة الاخيرة.