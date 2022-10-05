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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال عام

صدى البلد

ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% خلال العام المالي الماضي محققا 47.8 مليار دولار مقابل 42.1 مليار دولار في نهاية العام المالي قبل السابق نظرا لارتفاع المدفوعات علي الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية .
وأرجع تقرير أداء ميزان المدفوعات عن العام المالي ق المالي الماضي ، ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 مليار دولار حيث تركزت الزيادة في الواردات من كل من مستلزمات الانتاج مثل البوليميرات بروبيلين و الحديد الصب و المركبات غير العضوية أو العضوية.
وارتفعت أيضا المحاصيل الزراعية وعلي رأسها فول الصويا والذرة والقمح سبب ارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة للأدوية و محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% مسجلة نحو 25.9 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي حيث تركزت تلك الزيادة في الصادرات والتي تضمنت السلع تامة الصنع وعلي رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة ارسال و استقبال الاذاعة والتفزيون و الملابس الجاهزة والأدوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال النزلي والسلع نصف المصنوعة علي رأسها المركبات ير العضوية أو العضوية و البوليميرات اثيلين وبروبلين.
وعلي سياق متصل ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.1% لتسجل 15.8 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي ومقارنة بـ 12.4 مليار دولار.

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