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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض السلع الغذائية بأسعار تتراوح بين 10 إلى 30% بالإسكندرية

افتتاح معرض الصناعات
افتتاح معرض الصناعات الغذائية بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "السلع الغذائية" الذي يقام تحت رعاية المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية ووزارة التموين، في الفترة من 5 : 15 أكتوبر الجاري، ويقدم المعرض جميع منتجات السلع الغذائية بأسعار مخفضة تترواح بين 10 إلى 30 %، وذلك بأرض مجمع الفريق أول عبد المنعم رياض الكائن أول الطريق الزراعي_ مدخل سموحة.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والمحاسب محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.

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وهنأ محافظ الإسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. 
وأشار إلى أن المعرض يأتي في ضوء توجيهات الدولة بشأن إقامة العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأوضح أن المعرض يضم 50 باكية بمشاركة 35 جهة عارضة، ويقدم تخفيضات على جميع المنتجات بنسب تترواح بين 10 إلى 30 %، ويشارك بالمعرض جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وبعض السلاسل التجارية الكبرى، وشركات اللحوم والدواجن الطازجة والمصنعة، وشركات السلع الغذائية المختلفة.

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