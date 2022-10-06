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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقط عليه الماء المغلي.. رعونة سائق تتسبب فى تشوه شاب ببورسعيد

رعونة سائق تسببت
رعونة سائق تسببت فى تشوه شاب فى بورسعيد

لم يكن الشاب إسلام أمين عبد الفتاح، ابن بورسعيد، يعلم أنه على موعد مع القدر عندما خرج كعادته لكسب الرزق فى محافظة بورسعيد من التروسيكل الذي يعمل عليه لبيع الشاى بطريق المطار لرواد المنطقة من الأسر والشباب بعد أن تحولت إلى متنزه ليلي عقب تطويرها. 

وأثناء عمل إسلام البالغ من العمر 18 عاما على تروسيكل الشاى بمنطقة مطار بورسعيد لم يشعر إلا وماء الغلاية المغلى يسقط عليه بعد أن ارتطم بالتروسيكل جسم صلب تعالت معه صرخات الشاب ليهرع إليه جميع المارة لإنقاذه وسرعة نقله إلى المستشفى. 

 

سيارة طائشة كانت سبب سكب الماء المغلى على إسلام 

وأكد شهود العيان أنهم فوجئوا بسيارة مسرعة ترتطم بإحدى السيارات الواقفة على جانب الطريق بجوار تروسيكل الشاى الذي يعمل عليه الشاب إسلام بطريق مطار بورسعيد، لترتطم به فيسقط الماء المغلى على جسمه فى مشهد أذهل الجميع.

نقل المصاب إلى مستشفى السلام 

تم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى سلام بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ليباشر فريق الرعاية الصحية الطبي بالمستشفى عمله لإجراء الأشعة والتحاليل، وفحص المصاب وسط إقرار بأن الحالة العامة سيئة، وأن هناك خطورة على حياته. 
 

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تم إخطار اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، بالحادث، والذي وجه على الفور بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة اللواء ضياء زامل، مدير مباحث بورسعيد، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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