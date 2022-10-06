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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه زيادة فى الطن.. أسعار السكر الأبيض بالسوق المحلى

صدى البلد

ارتفعت أسعار السكر في السوق المحلي بقيمة 300 جنيه للطن ، بينما ثبتت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي عند نفس مستوياتها السعرية التي سجلتها الجمعة 23 سبتمبر.


وشهدت أسعار السكر حالة من الاضطراب السعري والارتباك خلال الفترة الماضية، مع تصاعد التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على حركة السوق واستيراد السلع، إضافة إلى الزيادة المستمرة في سعر صرف الدولار.


وينشر “ صدى البلد ” أسعار السكر فى السوق المحلى ، حيث ارتفع سعر طن السكر الأبيض بنحو 300 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 15,050 جنيه، بدلًا من 14,750 جنيهًا، وثبتت أسعار الجلوكوز، ليسجل سعر الطن 14,000 جنيه.

كما استقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 15,200 جنيه، وسجل سعر كيلو السكر للمستهلك نحو 13 جنيهًا.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام ارتفاعًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الخميس، في بورصة نيويورك، وصعدت العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن.


وانتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك في تداولات الخميس، حيث سجل عقد مارس 2023، نحو 18.07 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.12 سنت.

وصعد عقد مايو 2023 بنسبة 0.70%، ليسجل 17.31 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.12 سنت.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية في مستهل تداولات اليوم الخميس، في بورصة لندن للسلع، حيث زاد عقد تداول شهر ديسمبر، ليصل إلى 537.90 دولار للطن، بمقدار زيادة 3.30 دولار، أي بنسبة 0.62%.

وزاد عقد تداول مارس 2023، ليسجل 499.90 دولار للطن، بارتفاع قدره 4.40 دولار.

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