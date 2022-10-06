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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشعب كاشفكم.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لمروجي الشائعات والأكاذيب عن مصر

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بعض الجهات الخارجية، تسعى لإحداث حالة إحتقان في المجتمع المصري، “هما ناسيين حاجة أن الشعب المصري خايف على بلده، ويعلم ان هناك أكاذيب وشائعات غرضها هدم الدولة”.

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وقال مصطفى بكري،خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن الشعب المصري واعي، ويعلم حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، معلقا “أنا بتكلم على بلدي ومعنديش حاجة أخاف عليها والقيادة السياسية أنقذت الدولة المصرية، من أوضاع صعبة”.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن البعض اتكلم عن تكريم الرئيس السيسي، لأبطال حرب أكتوبر، ويتحدثون بجهل عن شخصيات لا يعلمون قيمتها أو أسمائها.

 

زعزعة استقرار الدولة

وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القنوات بتصدر شائعات وأكاذيب، معلقا “الشعب المصري كاشفكم وعارف ألاعيبكم لزعزعة استقرار الدولة”,

 

صطفى بكري الرئيس السيسي هدم الدولة” الامة العربية حرب اكتوبر

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