مصطفى بكري: انتصار أكتوبر أعطى رسالة لأعداء الدولة بأن مصر مقبرة الغزاة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه نحتفل اليوم بالذكرى الـ 49، لأعظم حرب خاضتها مصر فر تاريخ مصر الحديث، مؤكدا أن أجدادنا وآبائنا سطروا ملحمة تاريخية في يوم 6 أكتوبر 1973.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن حرب أكتوبر تعطينا ثقة في المستقبل كما أعطتنا تاريخ نفخر به في الماضي، وأعطت رسالة لأعداء مصر “ان مصر مقبرة الغزاة”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن أعداء الوطني حاولوا فرض المذلة والإهانة، ولكن مصر استردت كرامتها بشكل قوي، مؤكدا أن العالم العربي يحتفل معنا بنصر أكتوبر.

موقف الملك فيصل

وأشار مصطفى بكري إلى أن اشقائنا في كل الوطن العربي في سوريا واليمن والعراق والسودان والأردن وفلسطين، وكل جزء من أرضنا العربي، هم شركا في هذا الانتصار، فلا نستطيع ان ننسى كلمة الشيخ زايد حكيم العرب، بان النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي، إضافة إلى موقف الملك فيصل، بعدم توريد النفط للغرب.