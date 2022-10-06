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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: حرب أكتوبر ستظل نبراسا للأجيال القادمة ووحدت الأمة العربية|فيديو

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات المسلحة دائما الدرع والسيف، وهي دائما المضحية، وقادرة على تحقيق الإنتصار على كل أعداء الوطن، فهي دائما وما تزال مصدر الثقة للمصريين. 

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي قد قام بتكريم أبطالنا من المجموعة 139 صاعقة، وأبطال حرب أكتوبر، تقديرا لعطائهم وتضحياتهم، حتى أن الرئيس وجه التحية لزوجات هؤلاء الأبطال.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن حرب أكتوبر ستظل نبراسا للأجيال القادمة، وهي تعلمنا كيف حققنا الإنتصار، وتسببت في توحيد الأمة العربية، معلقا “المدفع اللي كان بيضرب في مصر كان بيضرب في سوريا”.

 

 إنتصارات الأمة العربية واحدة

وأشار مصطفى بكري إلى أن إنتصارات الأمة العربية واحدة، لأن وطننا واحد. 

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