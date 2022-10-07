مطار القاهرة: راكب مصر يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام محاولة راكب مصري تهريب سبائك ذهبية اخفاها في البنطلون الذي يرتديه، وراكب آخر حاول تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل.

الحالة الأولى، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج الخروج بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف أحمد عادل فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، الا انه تلاحظ لمأمور الجمرك انتفاخ جيوب البنطلون الذي يرتديه الراكب، وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي 7 سبائك ذهبية.

والحالة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت استوقف أحمد صبري مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد حمدي جاب الله مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب.

قام حازم محمد علي بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط ١٢٦٥ عبوة من أدوات ومستحضرات التجميل.

أمر تامر قاسم مدير الإدارة الرابعة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١٠ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١١ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.