اللهم متع قبورهم بجنتك.. دنيا سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والديها

استعادت النجمة دنيا سمير غانم ذكريات والديها الراحلين، ونشرت دنيا صورة لهما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم: اللهم ارحم تلك الأعين النائمة للمدي الأبدي يارب متع قبورهم بجنتك واغفر لهم و تجاوز عنهم.. اللهم في يوم الجمعة أسألك الراحة و الطمأنينة لأرواحنا جميعا أحياء و أموات #سميرغانم #دلالعبدالعزيز.

وشاركت دنيا سمير غانم مؤخرا في فيلم تسليم أهالي والتي حققت خلاله إيرادات مميزة .



تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.