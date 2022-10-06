بفستان ملفت.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في مهرجان الإسكندرية| شاهد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد للفنانة دنيا سمير غانم، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ظهرت دنيا سمير غانم على السجادة الحمراء، بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون اللبنن واتسم التصميم بالقماش الشيفون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها.

تميزت إطلالة دنيا سمير غانم بانها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على تسريحة شعر من أنامل المصفف أحمد منير، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية التي كشفت عن جمال ملامحها.

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