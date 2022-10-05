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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أول خناقة بعد الجواز.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من محطة البنزين |صور

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

حرصت الإعلامية سالي عبد السلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها.

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بالكوتشي والكعب.. صور جديدة لإطلالة سالي عبد السلام في زفافها

وظهرت سالي عبد السلام في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع توب باللون الأسود ما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

وعلقت سالي عبد السلام على الصورة قائلة: "قاعدة بقضي شهر العسل في البنزينة بعد ما راحت علينا الطيارة واتخانقنا….الحمد لله".

سالي عبد السلام

يذكر أن احتفلت المذيعة سالي عبد السلام، مساء يوم السبت الماضي في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحفل زفافها وسط حضور نخبة كبيرة من المشاهير والنجوم.

وخطفت سالي عبد السلام الأنظار في حفل زفافها بإطلالتين من توقيع مصمم الأزياء العالمي نيكولاس جبران، اتسم التصميم الأول بالقماش اللامع بالكامل و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

وكان فستان سالي عبد السلام الثاني متميزًا بأنه مصنوع من القماش الستان الذي حمل بعض التطريزات البسيطة واتسم بوجود شق من الجانب كشف عن ساقيها.

 


 

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