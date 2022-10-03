عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالكوتشي والكعب.. صور جديدة لإطلالة سالي عبد السلام في زفافها

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

تصدرت المذيعة سالي عبد السلام، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد خطفت الأنظار في حفل زفافها السبت الماضي وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير في إحدى فنادق القاهرة الكبرى.

txt

بعد إثارتها الجدل.. صيحة لا تتخلى عنها ياسمين عز في ملابسها |شاهد

txt

أرقام خرافية… سعر صادم لـ مكياج سالي عبد السلام يوم زفافها.. شاهد

txt

ببنطلون ممزق.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة جريئة| شاهد

txt

بإطلالة غريبة.. ياسمين صبري تصدم جمهورها | شاهد

ظهرت سالي عبد السلام في حفل زفافها بفساتين راقية من انامل المصمم اللبناني نيكولا جبران، حيث كانت إطلالتها الأولى خرافية تألقت بفستان طويل مصنوع من القماش المطرز بالكامل واتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ونسقت معه حذاء راقي ذا كعب عالي مما زاد من جاذبيتها.

سالي عبد السلام 

أما الإطلالة الثانية فكانت رقيقة وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل وذا ذيل طويل مصنوع من القماش الأبيض الستان واتسم ببعض التطريزات البسيطة للغاية وبشق من الأمام، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء رياضي "كوتشي باللون الأبيض".

سالي عبد السلام

تزينت بتاج راقي مع مجموهرات ألماسية مما كشف عن أناقتها وزاد من جاذبيتها، وقد نالت فساتين زفاف سالي عبد السلام إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سالي عبد السلام، على تسريحة شعر بسيطة للغاية من أنامل مصفف الشعر اللبناني ريتشارد، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا رائعا كشف عن جمالها.

 

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
سالي عبد السلام إطلالة سالي عبد السلام اخبار سالي عبد السلام الاعلامية سالي عبد السلام صور سالي عبد السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

موضوعات متعلقة

بعد إثارتها الجدل.. صيحة لا تتخلى عنها ياسمين عز في ملابسها |شاهد

مع بداية الدراسة.. خبير مناعة يكشف معلومات عن تطعيم الالتهاب السحائي

بإطلالة غريبة.. ياسمين صبري تصدم جمهورها | شاهد

ببنطلون ممزق.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة جريئة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| سعر فستان مي عمر يثير الجدل.. وجمال شعبان يهاجم هبة قطب بسبب هذا التصريح

فستان لافت.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة في باريس| شاهد

رقم خيالي.. سعر فستان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فستان ولا جلابية.. شاهد| أروى جودة تثير الجدل بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

فرنسا.. اتهامات فساد تلاحق ذراع ماكرون اليمنى

ملك ومنة في الجنة.. حوادث العام الدراسي الجديد قطعت القلوب..القصة الكاملة| صور

التعاون الدولي تجري اجتماعات ثنائية ضمن الاستعددات لمؤتمر المناخ COP27

استجابة لـ عزة مصطفى..الرئيس السيسي يوجه بعلاج أسرة تعاني من مشاكل صحية..فيديو

الغرب يجهز ردا مدمرا حال استخدم بوتين السلاح النووي.. تعرف عليه

المركز القومي للترجمة يعلن قائمة الأكثر مبيعا لشهر سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكوتشي والكعب.. صور جديدة لإطلالة سالي عبد السلام في زفافها

بعد إثارتها الجدل.. صيحة لا تتخلى عنها ياسمين عز في ملابسها |شاهد

مع بداية الدراسة.. خبير مناعة يكشف معلومات عن تطعيم الالتهاب السحائي

بإطلالة غريبة.. ياسمين صبري تصدم جمهورها | شاهد

فيديو

الذهب يتراجع .. 18 جنيها انخفاضا في سعر الجرام

مكان  انتظار .. التعليم ترد على واقعة طلاب بدون مقاعد بمدرسة بالخانكة

هتبقى أغلى من اللحمة.. تحذير من ارتفاع جنوني في سعر كرتونة البيض

السيسي يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مهامه في حماية الأمن القومي.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ