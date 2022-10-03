بالكوتشي والكعب.. صور جديدة لإطلالة سالي عبد السلام في زفافها

تصدرت المذيعة سالي عبد السلام، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد خطفت الأنظار في حفل زفافها السبت الماضي وسط حضور مجموعة كبيرة من النجوم والمشاهير في إحدى فنادق القاهرة الكبرى.

ظهرت سالي عبد السلام في حفل زفافها بفساتين راقية من انامل المصمم اللبناني نيكولا جبران، حيث كانت إطلالتها الأولى خرافية تألقت بفستان طويل مصنوع من القماش المطرز بالكامل واتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ونسقت معه حذاء راقي ذا كعب عالي مما زاد من جاذبيتها.

سالي عبد السلام

أما الإطلالة الثانية فكانت رقيقة وجذابة، حيث ارتدت فستان طويل وذا ذيل طويل مصنوع من القماش الأبيض الستان واتسم ببعض التطريزات البسيطة للغاية وبشق من الأمام، ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء رياضي "كوتشي باللون الأبيض".

سالي عبد السلام

تزينت بتاج راقي مع مجموهرات ألماسية مما كشف عن أناقتها وزاد من جاذبيتها، وقد نالت فساتين زفاف سالي عبد السلام إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سالي عبد السلام، على تسريحة شعر بسيطة للغاية من أنامل مصفف الشعر اللبناني ريتشارد، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا رائعا كشف عن جمالها.

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام