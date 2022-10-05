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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شورت وقميص.. سعر خرافي لإطلالة إليسا في شرم الشيخ|شاهد

إليسا
إليسا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة اللبنانية إليسا، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس في مدينة شرم الشيخ.

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ظهرت إليسا في الحفل بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت قميص مطبوع ذا أكمام متوسطة الطول مع شورت بنفس الطبعة مما منحها إطلالة غريبة.

 

وحملت إطلالة توقيع دار الأزياء العالمية Valentino، وبلغ سعر القميص فقط 4500 دولار، أي ما يقرب من  88 ألف جنيه،.

 

 

إنما بلغ سعر هوت شورت إليسا،  31 ألف جنيه مصري، وانتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي مما كشف عن أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التيارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

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